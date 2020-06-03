Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае с 1 июня молочные кухни начнут работать в обычном формате. Об этом на заседании краевого правительства заявила министр здравоохранения Оксана Мелехова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил, что в соцсетях в его адрес поступает множество вопросов по работе молочной кухни. Сейчас кухни выдают сухой паек.

Оксана Мелехова ответила, что министерство здравоохранения разрабатывает график выхода медицинских учреждений к штатной работе. В июне начнут выдавать каши, а молочные кухни намерены открыть в привычном формате с 1 июля.

Напомним, в Пермском крае со 2 апреля действует режим безопасного поведения в целях пресечения распространения коронавируса. С улучшением эпидобстановки в регионе смягчают режим. Так, уже разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, работает ряд предприятий и торговых объектов.