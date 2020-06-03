Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Пункты обмена валюты в Грузии смогут открыться с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны.

В сообщении финансового регулятора говорится, что по решению грузинского правительства пункты обмена смогут работать в обычном режиме. В Нацбанке также призвали соблюдать правила безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

«Национальный банк Грузии призывает обменные пункты строго следовать рекомендациям и советам медиков. Работая вместе, мы можем быстро победить вирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, пункты валюты в Грузии были закрыты с конца марта в рамках карантинных мер, введенных для профилактики эпидемии коронавируса. С 8 июня правительство страны решило также снять запреты на работу гостиниц и пунктов общепита.

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