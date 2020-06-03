Путин рассказал о защите лёгкой промышленности от контрафакта
Защита от контрафактной продукции является приоритетным направлением в стратегии государства по поддержке лёгкой промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.
«Важно, чтобы компании не только могли уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы», — заявил Путин.
Путин: «Самое главное — защитить интересы работников»
Лёгкая промышленность особенно сильно пострадала от экономического спада на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
«Этой весной спрос на продукцию лёгкой промышленности — мы знаем это хорошо, — к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан», — заявил Путин.
«Ситуация в начале эпидемии показала: нам надо скорректировать подходы к реагированию на подобные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты. От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто. И отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий», — сказал Владимир Путин на совещании.
Путин предложил «скорректировать подходы» к выпуску СИЗ
В России назрел вопрос о модернизации подходов к подготовке к чрезвычайным ситуациям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
«Ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.
В короткие сроки в России в десятки раз выросло производство перчаток, масок, защитных костюмов — Путин.
В самом начале эпидемии, причем в условиях вынужденных ограничений российские компании проявили ответственный гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. В каких-то случаях перепрофилировали производство, а где-то наладили его фактически с нуля, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин удовлетворён снабжением средствами защиты медперсонала
Лёгкая промышленность смогла сравнительно быстро перестроиться на выпуск средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.
«В самом начале эпидемии, причём в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании провели ответственный, гибкий подход, и развернули — причём достаточно быстро — выпуск средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.
Легкая промышленность играет особую роль в жизни страны. От легкой промышленности зависит насыщение внутреннего рынка товарами, которые являются жизненно необходимыми, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание.