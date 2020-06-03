3 Июня
 
14:47

Производство масок в Белгороде. beladm.ru

14:39

Путин рассказал о защите лёгкой промышленности от контрафакта

Защита от контрафактной продукции является приоритетным направлением в стратегии государства по поддержке лёгкой промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.

«Важно, чтобы компании не только могли уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы», — заявил Путин.

14:36

Путин: «Самое главное — защитить интересы работников»

Лёгкая промышленность особенно сильно пострадала от экономического спада на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.

«Этой весной спрос на продукцию лёгкой промышленности — мы знаем это хорошо, — к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан», — заявил Путин.

14:30

«Ситуация в начале эпидемии показала: нам надо скорректировать подходы к реагированию на подобные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты. От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто. И отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий», — сказал Владимир Путин на совещании.

14:30

Путин предложил «скорректировать подходы» к выпуску СИЗ

В России назрел вопрос о модернизации подходов к подготовке к чрезвычайным ситуациям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.

«Ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.

14:26

В короткие сроки в России в десятки раз выросло производство перчаток, масок, защитных костюмов — Путин.

14:25

В самом начале эпидемии, причем в условиях вынужденных ограничений российские компании проявили ответственный гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. В каких-то случаях перепрофилировали производство, а где-то наладили его фактически с нуля, сообщил президент России Владимир Путин.

14:23

Путин удовлетворён снабжением средствами защиты медперсонала

Лёгкая промышленность смогла сравнительно быстро перестроиться на выпуск средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.

«В самом начале эпидемии, причём в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании провели ответственный, гибкий подход, и развернули — причём достаточно быстро — выпуск средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.

14:22

Легкая промышленность играет особую роль в жизни страны. От легкой промышленности зависит насыщение внутреннего рынка товарами, которые являются жизненно необходимыми, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание.