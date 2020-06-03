Президент России Владимир Путин 3 июня проводит совещание, посвященное проблемам легкой промышленности и мерам ее поддержки.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что его ведомство рассматривает различные варианты оказания поддержки легкой промышленности. По его словам эта отрасль экономики может рассчитывать на средства Фонда развития промышленности.

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