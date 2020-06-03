Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В Ростовской области возможно подорожание бытовых услуг. Это связано с соблюдением санитарных требований, выполнение которых является одним из условий для возобновления работы таких организаций. Об этом в ходе заседания регионального операштаба сообщила директор областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова, передаёт ИА REGNUM.

По её словам, в ходе подготовки к возобновлению работы в новых условиях бизнес сетует на значительные затраты — от 50 до 100 тыс. рублей на один объект.

«На организации ложатся дополнительные расходы по обеспечению соблюдения санитарных требований. Предполагаем, что эти затраты могут сказаться на себестоимости оказываемых услуг. Ситуация в сфере бытового обслуживания вызывает особую озабоченность, поскольку специалисты уходят в теневой сектор», — отметила Теларова.

В настоящее время на Дону зарегистрировано более 2,9 тыс. салонов красоты и парикмахерских, студий ногтевого сервиса, 900 ателье, 2,4 тыс. автосервисов и 200 химчисток и прачечных. Уже заключено порядка 1,8 тыс. санитарных деклараций и чек-листов. В ближайшее время планируется подписать ещё 1,7 тыс. документов.