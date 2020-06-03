Казань, , 11:31 — REGNUM В столице Татарии увеличили количество площадок для проведения сезонных тематических ярмарок. Необходимые изменения внесены в постановление исполкома Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

Во всех районах организуют 21 площадку для проведения универсальных и специализированных ярмарок. Одна такая площадка появится в Московском районе города, по три — в Авиастроительном, Кировском, Ново-Савиновском, Приволжском районах, по четыре — в Советском и Вахитовском районах столицы.

Планируют график работы части таких ярмарок с 6:00 до 17:00 ежедневно, другие будут открывать по мере необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в начале июля пройдет крупнейшая выставка полевого формата «День поля — 2020».

Читайте также: В Татарии в начале июля проведут «День поля — 2020»