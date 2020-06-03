Сеул, , 11:30 — REGNUM В Южной Корее одобрили проект третьего дополнительного бюджета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Данное решение было принято 3 июня в ходе заседания членов правительства.

По данным источников, третий дополнительный бюджет составил 35,3 трлн вон (~$28,9 млрд). Это первый за последние 48 лет случай, когда в течение года в стране принимают три дополнительных бюджета.

Известно, что статьи бюджета включают меры по преодолению последствий пандемии коронавируса. В частности, средства будут направлены на стабилизацию рынка труда, расширение системы социального обеспечения для малообеспеченного населения, выдаче кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса и стабилизации основных сфер экономики.

Отмечается, что в связи с принятием дополнительного бюджета госдолг страны увеличится до 840 трлн вон (~$689,8 млрд), а отношение госдолга к ВВП увеличится на 2,2%, до 43,5%.

Законопроект бюджета будет представлен Национальному собранию 21-го созыва 4 июня. В случае его утверждения власти намерены реализовать 75% дополнительного бюджета в течение трех месяцев.

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