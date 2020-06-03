Пермь, , 11:23 — REGNUM В Пермском крае одобрена новая мера поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить льготный кредит на выплату зарплаты, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Центр «Мой бизнес» и Микрофинансовая организация Пермского края открыли новый «Зарплатный» заем — от 150 тысяч до 1 млн рублей под 1,5% годовых.

Также для коммерсантов действует заем «Антикризисный» — от 300 тыс. до 3 млн рублей под 3% годовых сроком на три года с отсрочкой основного долга и процентов на подгода.

Заявки на льготное кредитование уже поступили на сумму более 42 млн рублей.