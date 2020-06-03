Варшава, , 11:06 — REGNUM Комитет конкуренции и защиты потребителей Польши (UOKiK) возбудил дело против российского «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. Об этом сообщается 3 июня пресс-служба польского регулятора.

В пресс-службе сообщили, что «Газпрому» грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации по делу о строительстве «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, UOKiK начал расследование против «Газпрома» и еще пяти компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В частности, Польша обвинила компании в нарушении антимонопольного законодательства, так как соглашение о строительстве якобы приведет к ограничению конкуренции.

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