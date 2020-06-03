Сеул, , 10:49 — REGNUM В апреле 2020 года объём средств, потраченный в Южной Корее на онлайн-покупки, увеличился на 12%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года в стране объём онлайн-торговли составил 12,2 трлн вон (~$10,03 млрд), что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост показателя связан с воздержанием граждан страны от посещения людных мест и прямых контактов из-за пандемии коронавируса.

Известно, что расходы в сфере культуры и развлечений сократились на 85,8%, в сфере туризма и транспорта — на 69,6%. С другой стороны, расходы на доставку продуктов питания выросли на 83,7%, бытовых товаров — на 36%, компьютеров и периферийных устройств — на 37,9%.

Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, составила 7,96 трлн вон (~$6,54 млрд), что на 18,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю девайсов пришлось 66,3% всех онлайн-продаж, что на 3,3% больше по сравнению с апрелем прошлого года.