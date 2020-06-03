Москва, , 10:35 — REGNUM Котировки нефти 2 июня продолжили развивать плавное восхождение и финишировали за пределами уровня $39. Более того, сегодня, 3 июня, фьючерсы Brent уже успели превысить психологическую отметку $40 впервые с первой недели марта и достичь важного барьера в виде 100-дневной скользящей средней в районе $40,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Главным драйвером укрепления нефти марки Brent послужили спекуляции на тему предстоящего совещания стран ОПЕК+. Стало известно, что производители обсуждают сохранение максимальных объемов сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки в рамках пролонгации соглашения вместо планировавшихся ранее 7,7 млн баррелей в сутки.

Перспективы более оперативного возвращения рынка в состояние баланса определенно вдохновили покупателей и подтолкнули фьючерсы к важным максимумам.

Теперь вопрос в том, смогут ли цены удержаться на достигнутых высотах и не привлечь фиксацию прибыли. Судя по динамике отношения к риску, у Brent есть шансы даже продолжить подъем в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторами движут ожидания восстановления мировой экономики, тогда как ситуация с США, Китаем и Гонконгом отошла на задний план.

Однако опасность в том, что оптимизм игроков выглядит чрезмерным и неоправданным, поскольку процесс «заживления» экономики будет долгим и непростым, спад послед пандемии коронавируса — глубоким, а значит, и перспективы роста спроса выглядят не так однозначно, как сейчас представляют себе участники рынка.

Другими словами, как только инвесторы опустятся с небес на землю, и фондовые площадки, и нефть может настичь «расплата» в виде фиксации прибыли», — пояснил эксперт.

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