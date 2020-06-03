Москва, , 10:34 — REGNUM Кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России. Об этом российские власти предупреждают председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

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Так, в письме, направленном председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, на которое ссылается РБК, отмечено, что в 2020—2021 годах Россию может покинуть около 10−15 тыс. IT-специалистов. Также указывается, что разработка ПО — высокоинтеллектуальная отрасль, а на создание продуктов уходят годы.

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«В случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно, — отмечают авторы письма. — Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов IT-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала».

Касперская и Макаров предлагают включить IT-отрасль в список пострадавших от пандемии, а также поддержать и субсидировать государственный спрос на отечественную IT-продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Института прогрессивного образования, после окончания пандемии COVID-19 у IT-специалистов заработная плата вырастет. Также увеличится зарплата у аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов, продюсеров и контент-менеджеров.

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