Казань, , 10:41 — REGNUM В Татарии начали цифровизацию отрасли животноводства, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В каждом районе республики определили базовые хозяйства для внедрения передовых технологий. До 15 июня все муниципалитеты составят дорожные карты по цифровизации. Будет внедрена программа управления стадом и кормлением.

С 2021 года вступят в силу нормы федерального закона об идентификации животных. В республике внедрение унифицированных идентификационных номеров начнется с базовых хозяйств. Для этого выдадут номера, каждые хозяйства приобретут ушные бирки с лазерным нанесением и электронную метку, которыми отметят всё поголовье крупного рогатого скота. Убойные пункты смогут видеть в электронной базе всю историю животного.

В целях повышения эффективности работы в хозяйствах предусмотрят меры материального стимулирования и систему сдельной оплаты труда. Кроме этого, специалисты пройдут необходимое обучение.

Процессы приготовления, раздачи кормов, отелы, осеменение и многое другое будет регламентировано. Новые цифровые технологии уже с мая текущего года внедрены в нескольких хозяйствах республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в более выигрышной ситуации окажутся регионы, у которых уровень цифровизации выше.

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