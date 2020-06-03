Ульяновск, , 10:32 — REGNUM В Ульяновской области уровень безработицы в апреле достиг 2%, а число безработных выросло в пять раз, с 3 тыс. до 15 тыс. человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона констатировал, что приостановка деятельности предприятий «сказалась на фонде оплаты труда».

«А меры социальной поддержки лишь частично компенсируют снижение денежных доходов людей. Если по итогам I квартала текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения оставались на уровне аналогичного периода прошлого года, то сейчас мы уже видим их снижение. По предварительной оценке, оно может составить от 5% до 6%», — сказал Сергей Морозов.

Он также акцентировал внимание на то, что «другим следствием сложившейся ситуации, негативно влияющим на социальную обстановку в обществе, является беспрецедентный рост уровня регистрируемой безработицы». В I квартале он составлял 0,47%, насчитывалось около 3 тыс. безработных граждан.

«Уже в апреле показатель вырос в разы: сейчас у нас уже более 15 тыс. безработных, а уровень регистрируемой безработицы превышает уже 2%», — отметил губернатор.

Ранее премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин отмечал, что в регионе зафиксировано снижение индекса промышленного производства на 12%, в том числе в обрабатывающих производствах — 10%. Объём пассажирских перевозок упал вдвое, на 40% снизились обороты предприятий общественного питания, почти 15% потеряла розничная торговля. На данные отрасли приходится около 40% валового продукта.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 июня (10:35 мск) в Ульяновской области подтверждено 2672 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 105. Выздоровели с начала пандемии 743 пациента с COVID-19.