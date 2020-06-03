Москва, , 10:30 — REGNUM Событием сегодняшнего дня, 3 июня, стало преодоление вверх ценой нефти Brent $40 за баррель — важнейшего технического и психологического рубежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Это связано прежде всего с сообщениями СМИ о том, что страны-экспортёры ОПЕК+ близки к договорённости на встрече 4−5 июня о продлении сделки по сокращению добычи на низком майском уровне ещё на два месяца.

Кроме того, по вышедшим накануне ночью данным института API, запасы нефти в США сократились на 0,5 млн баррелей, тогда как неделе ранее они повышались на 8,7 млн баррель.

Помимо этого, на нефть и рубль позитивно влияют общие оптимистичные настроения на рынках из-за преодоления острой фазы эпидемии в мире и роста деловой активности.

3 июня важными для цен нефти и рубля могут стать официальные данные о запасах в США. Кроме того, сегодня рынок ждёт и выхода показателей по рынку труда в США в мае от института ADP и в еврозоне за апрель. По прогнозам, занятость снизилась, что также негативно для доллара и евро.

В среду будет объявлено и решение ЦБ РФ о суммах продаж валюты по «бюджетному правилу» в июне. Прогнозируется их сокращение на 15% по отношению к маю из-за удорожания нефти. Данный фактор был бы негативом для рубля.

Учитывая указанные факторы, в среду наиболее вероятно некоторое усиление рубля в сторону 67,80−68,40 руб./доллар. Верхняя граница дневного диапазона — 69,20 — 69,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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