Москва, , 10:24 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию задолженности малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.

Поправки предполагают годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей для индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.

Таким образом, если закон будет принят, преференции получит бизнес в сфере культуры, организации досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта; предприятия, работающие в сфере туризма, гостиничном бизнесе, общественного питания, дополнительного образования, выставок, а также работающие в сфере бытовых услуг — ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса на фоне спада экономики из-за коронавируса.