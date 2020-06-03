Москва, , 10:22 — REGNUM На российском авторынке подорожали кроссоверы китайских марок Geely и Chery. Об этом 3 июня сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на актуальные прайс-листы моделей.

На 35 тыс. рублей стал стоить дороже кроссовер Geely Atlas, за исключением его максимальной комплектации, которая подорожала на 50 тыс. рублей. Таким образом, цены на бестселлер марки составляют теперь от 1 239 900 рублей до 1 819 900 рублей.

Начальная версия Geely Coolray подорожала в России на 30 тыс. рублей. Теперь она продается за 1 119 999 рублей. Такую же прибавку к прежней стоимости получили все версии кроссовера Emgrand X7. На российском авторынке он продается по цене от 1 059 990 рублей до 1 334 990 рублей.

Что же касается кроссоверов марки Chery, то тут цены выросли на три комплектации Tiggo 4 и одной Tiggo 7. Все они стали дороже на 10 тыс. рублей.

Напомним, по итогам апрельских продаж авто в России Geely Atlas стал самой покупаемой моделью марки.

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