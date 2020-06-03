Саратов, , 10:18 — REGNUM В правительстве Саратовской области разрабатываются предложения по признанию сезонных кафе стационарными объектами. Такое решение назрело в связи с экономическими проблемами из-за коронавируса, сообщает оперативный штаб при региональном правительстве.

Летние кафе в Саратове относятся к нестационарным торговым объектам, размещать которые могут только по результатам ежегодного конкурса. Срок размещения установлен с 15 апреля по 30 сентября. Затем все объекты должны быть демонтированы. Такая форма эксплуатации несет дополнительные расходы для бизнеса. В связи с этим рестораторы выступили с инициативой освободить кафе от конкурсных процедур и от демонтажа конструкций, которые представляют собой не легкие пластмассовые сооружения, а капитальные сезонные кафе при крупных ресторанах города.

В региональном минэкономразвития предложили воспользоваться опытом других регионов, где эксплуатация и порядок размещения летних кафе при стационарных объектах установлены отдельным нормативным актом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Саратовской области расширило перечень отраслей, которые наиболее остро пострадали во время ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

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