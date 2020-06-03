Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Предприятия общественного питания в Бурятии смогут возобновить работу с 10 июня. Об этом говорится в поправках к Указу главы республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако для открытия кафе и рестораны должны отвечать нескольким условиям. Так, они должны быть зарегистрированы на портале «Работающая Бурятия» и иметь отдельный вход с улицы. Работники должны предварительно провериться на коронавирус.

Напомним, работа предприятий была приостановлена с 29 марта. Из более чем тысячи кафе продолжили работать в режиме доставки лишь 23%.

В результате оборот организаций общепита в апреле снизился на 21,2%. Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года оборот составил 3,5 млрд рублей, что на 2,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

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