Казань, , 09:46 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2020 года автолюбители Казани приобрели 6515 новых легковых машин, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Лидирующие позиции на автомобильном рынке Казани занимают машины брендов Kia и Lada. С января по апрель текущего года здесь было продано 1032 авто южнокорейского бренда и столько же автомобилей российской марки.

Второе место по количеству продаж занимают автомобили французского автопроизводителя Renault. Их казанским дилерам удалось реализовать в количестве 931 экземпляра. Тройку лидеров замыкает марка Hyundai — 850 проданных машин.

Четвёртое и пятое места в данном списке заняли соответственно компании Toyota (420 ед.) и Volkswagen (390 ед.).

Напомним, по итогам января-марта 2020 года в Казани было приобретено 5933 новых легковых авто, что на 26,4% больше прошлогоднего уровня продаж.

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