Лаишевский район, Татария, , 09:44 — REGNUM В Татарии министерство сельского хозяйства и продовольствия организует и проведет со 2 по 4 июля крупнейшую выставку полевого формата «День поля — 2020», сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие пройдет в Лаишевском районе возле села Большие Кабаны под открытым небом. Выставку отличает сложный порядок подготовки, который начинается за год до ее проведения с посева озимых культур, а затем яровых. Пока демонстрационные посевы на опытных полях в хорошем состоянии и можно будет наглядно ознакомиться с новыми сортами и гибридами сельхозкультур.

На выставке представят передовые достижения сельскохозяйственной отрасли по разделам: «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования» и «Цифровизация АПК».

Организаторы мероприятия предупреждают, что в связи с эпидемиологической ситуацией даты проведения «Дня поля — 2020» могут быть изменены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2020 году посеют сельхозкультуры на площади 2,8 млн га.