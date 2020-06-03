Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашев прорабатывает дополнительные возможности, связанные с восстановлением занятости жителей региона, уровень которой снизился из-за введенных вынужденных ограничений из-за угрозы COVID-19. Этот вопрос был поднят 2 июня на заседании регионального оперативного штаба.

«Подписан указ о продлении режима повышенной готовности до 8 июня. За эти дни необходимо реализовать комплекс мер по подготовке предприятий и учреждений, деятельность которых пока ограничена, к возобновлению работы в особых условиях. Я провел ряд встреч с руководителями торговых объектов и комплексов, нацелил их на то, что подготовительная работа должна быть завершена в оптимальные сроки. А работы действительно очень много: это санитарная подготовка помещений, выстраивание потоков покупателей, контроль за состоянием здоровья персонала, создание необходимых резервов санитайзеров и многое другое», — сказал глава региона.

Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что от того, как будут соблюдаться режимы безопасности в Свердловской области в ближайшие дни, будет зависеть принятие решений о постепенном снятии ограничений. В их числе и запреты на работу предприятий, отмена которых имеет важнейшее значение для снижения уровня безработицы и роста доходов жителей региона.

Как сообщил заместитель губернатора Олег Чемезов, численность зарегистрированных безработных составляет на этот момент 74 тысячи человек, что в 3,4 раза больше, чем по данным на начало года. При этом в последние дни в регионе фиксируется снижение темпов прироста показателя.

«В стадии выплат за счет средств субвенций федерального бюджета мы уже подошли к миллиарду. Получают социальные выплаты, пособия по безработице — 65 тысяч человек», — сообщил он.

При этом примечательно, что 31 тысяча человек получают пособия в минимальном размере, то есть эти люди квалифицируются как нигде и никогда прежде не работавшие. По словам замгубернатора, есть основания полагать, что это представители сферы «теневой занятости», которых удалось установить таким образом, и в перспективе — официально трудоустроить.

По словам Олега Чемезова, выровнять ситуацию на рынке труда региона позволит работа по сохранению мест на системообразующих предприятиях региона, формирование условий для создания новых ИП и регистрации самозанятых на территории Свердловской области. Также среди механизмов по восстановлению занятости — реализация программы переселения людей к месту трудоустройства и программы трудоустройства выпускников. Пакет предложений передан на федеральный уровень в Министерство труда и социальной защиты РФ.