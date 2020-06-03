Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференцсвязи, удвоила свой прогноз по выручке по итогам 2020 года, пишет 3 июня издание Bloomberg.

Компания прогнозирует продажи на сумму $1,8 млрд по итогам финансового года. Ранее прогнозное значение этого показателя составляло $915 млн. Во время пандемии Zoom ежедневно использовали до 300 млн пользователей. Ранее к сети подключалось лишь 10 млн человек.

Напомним, по состоянию на 29 мая рыночная стоимость компании Zoom достигла $50,6 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в начале 2020 года.