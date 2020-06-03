Москва, , 09:29 — REGNUM Уровень безработицы в Санкт-Петербурге и Москве был самым низким в России в первом квартале 2020 года. Это следует из данных Росстата.

В Санкт-Петербурге за период с января по март включительно уровень безработицы составил 1,5%, в Москве — 1,6%. Низкими показателями отметились Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,8%, Югра — 2,5% и Подмосковье — 2,6%.Выше всего безработица в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии её уровень составил 26,6%, в Северной Осетии — 14,1%, в Дагестане — 13,9%, в Чечне — 13,3%, в Карачаево-Черкесии — 13,1%.Средний показатель по России составил 4,6%. В 2019 году в первом квартале уровень безработицы составлял 4,8%.

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