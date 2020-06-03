Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве с начала 2020 года возведено 75 жилых домов общей площадью 3 млн кв. метров. Это на 7% больше, чем за то же период 2019 года (59 домов площадью 2,8 тыс. кв. метров), сообщили в Стройкомплексе.

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Всего за январь — май в столице построено более 4 млн кв. метров недвижимости. Сдано в эксплуатацию 192 объекта.

За пять месяцев построено шесть детсадов, школа, четыре объекта здравоохранения, два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), 12 торгово-бытовых объектов, два МФЦ и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 5 млн кв. метров жилья.

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