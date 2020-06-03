Киев, 3 июня 2020, 09:17 — REGNUM С 3 июня на Украине вводится в оборот монета номиналом десять гривен, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Диаметр монеты — 23,5 мм, вес — 6,4 г. На реверсе изображён портрет гетмана Ивана Мазепы, а на аверсе указан номинал. Гурт монеты имеет крупное рифление.
Монета призвана постепенно заместить банкноты того же номинала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине ввели в оборот монету номиналом пять гривен с изображением гетмана Богдана Хмельницкого, а также обновлённую купюру номиналом 50 гривен.
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