Киев, , 09:17 — REGNUM С 3 июня на Украине вводится в оборот монета номиналом десять гривен, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Диаметр монеты — 23,5 мм, вес — 6,4 г. На реверсе изображён портрет гетмана Ивана Мазепы, а на аверсе указан номинал. Гурт монеты имеет крупное рифление.

Монета призвана постепенно заместить банкноты того же номинала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине ввели в оборот монету номиналом пять гривен с изображением гетмана Богдана Хмельницкого, а также обновлённую купюру номиналом 50 гривен.

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