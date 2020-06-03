Омск, , 09:08 — REGNUM По состоянию на начало июня 2020 года в Омской области официально зарегистрировано порядка 29 тыс. безработных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

По словам зампреда правительства Омской области, министра труда и социального развития Владимира Куприянова, в целом уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в 2,4 раза.

В то же время он подчеркнул, что всплеск количества обращений в период пандемии связан не только с потерей работы, но и с упрощённым порядком получения статуса безработного и увеличением максимального размера пособия. Министр уточнил, что после 1 марта работу потеряли чуть более 8,5 тысячи человек:

«И примерно столько же не работали минимум год до момента обращения в службу занятости или ищут работу впервые».

Пособие по безработице на сегодняшний день в Омской области получают 25 тысяч человек, в том числе 8,9 тысячи — в максимальном размере.

В апреле-мае 2020 года работодатели региона заявили более 7,5 тысячи вакансий. При содействии службы занятости в период ограничительных мероприятий трудоустроились 5 тысяч человек.

Куприянов отметил, что на мероприятия активной политики занятости из средств областного бюджета выделено свыше 159 млн рублей. Ещё одна мера региональной поддержки — средства на открытие собственного дела для безработных. На эти цели в Омской области выделяют по 502 тысячи рублей на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил о том, что свободных вакансий оказалось почти вдвое меньше, чем желающих устроиться на работу граждан в России.

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