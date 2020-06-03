Макао, Китай, , 09:04 — REGNUM Общий вес контейнерных грузов, переправленных в Макао сушей, вырос на 64,1% в годовом исчислении — до 2167 тонн в апреле, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Согласно последнему отчету Службы статистики и переписи (DSEC) специального административного района (САР) Макао, общий объем грузов, перевезенный через пункт пропуска Котай, вырос на 61,1% — до 2127 тонн.

С другой стороны, общий вес контейнерных грузов, переваленных через порт, упал на 33,5%, до 7435 тонн. Груз, перевезенный через гавань Кахо, упал по весу на 85,4% — до 784 тонн, в то время как гюрзы, перевезенные через Внутреннюю Бухту, прибавили 14,4% в весе — до 6651 тонны.

За первые четыре месяца общий вес контейнерных грузов с материка вырос на 24,7% в годовом исчислении — до 7244 тонны, в то время как портовые доставки просели на 28,9% — до 33 873 тонны.

Международный аэропорт «Макао» обработал 1515 тонн грузов в апреле, что на 56,4% ниже в годовом исчислении. Общий вес входящего груза составил 131 тонну, исходящего — 1372 тонны, и транзита — 12 тонн. Все показатели просели.