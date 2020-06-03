Москва, , 08:55 — REGNUM Дилеры немецкой компании Audi в России приступили к продажам новой модели кроссовера Audi Q7. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешность кроссовера выделяется большой радиаторной решёткой Single frame восьмиугольной формы с шестью вертикальными планками, крупными боковыми воздухозаборниками, а также передними фонарями с оригинальным световым рисунком.

Стоит отметить, что передние фары за доплату могут быть оснащены светодиодной технологией HD Matrix с лазерными элементами Audi laser light.

В движение Q7 приводит дизельный агрегат V6 производительностью 249 «лошадей», который сочетается с 8-скоростной трансмиссией tiptronic и приводом 4×4 quattro.

Модель имеет четыре комплектации: стандартная, Advance, Business и Sport.

Напомним, в конце мая 2020 года у российских дилеров компании Audi появилась возможность заказать «заряженные» версии моделей S6 и S7 Sportback. Машины оснащены бензиновым шестицилиндровым мотором производительностью 450 «лошадей» и рабочим объёмом 2,9 л. Двигатель работает с 48-вольтовым стартер-генератором.

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