Пермь, , 08:37 — REGNUM В Пермском крае три производителя средств защиты из Пермского края — ООО «ТРЕК», АО «Сорбент», и ОАО «Чусовская швейная фабрика» — получили регистрационные удостоверения, которые подтверждают качество производимой продукции и дают возможность реализовывать медицинские маски, халаты и бахилы по всей России сообщает пресс-служба краевой администрации.

В условиях борьбы с коронавирусом обувная и две швейные фабрики «ТРЕК» оперативно полностью переориентировались на изготовление масок и средств защиты (комбинезоны, бахилы и халаты) для медучреждений и предприятий, которые не прекращали работу.

«Мы расширили матрицу до масок, халатов, бахил и шапочек, а также пластиковых защитных экранов. За месяц мы произвели порядка 1,5 млн медицинских масок, и объем производства снижать не намерены», — сказал гендиректор ООО «ТРЕК» Алексей Тарасенко.

АО «Сорбент» наладил выпуск масок с восьмичасовым запасом использования. В месяц компания планирует производить не менее 300 тыс. масок, первые 15 тыс. средств индивидуальной защиты поставлено в медучреждения региона.

По данным краевого министерства промышленности, за два месяца (со 2 апреля) в регионе произведено около 5 млн защитных масок. К производству подключилось порядка 100 малых и средних предприятий. Ежедневно выпускается не менее 80 тыс. масок.

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