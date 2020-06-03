Москва, , 08:26 — REGNUM В Москве частные клиники смогут получить отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года, сообщается на портале мэра.

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Столичные власти предоставят такую поддержу почти 4 тыс. медучреждений Объём послаблений составит около 450 млн рублей.

Ранее отсрочку по земельному и имущественному налогам получили более 5 тыс. организаций в сферах торговли, туризма и т. д. Общий объем налоговых послаблений превысит 10,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, получить отсрочки по платежам за аренду до конца 2020 года могут 200 строительных компаний.

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