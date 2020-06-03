Сеул, , 08:25 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились на $3,33 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец мая 2020 года валютные резервы страны составили $407,31 млрд.

Специалисты отмечают, что рост показателя связан с ростом операционной прибыли от валютных активов и увеличением стоимости резервов в других валютах на фоне ослабления доллара.

Ценные бумаги увеличились на $4,2 млрд, до $365,71 млрд, депозиты, напротив, сократились, на $1,21 млрд, до $30,01 млрд, а золото осталось на том же уровне — $4,79 млрд.

По состоянию на конец апреля Южная Корея заняла девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,09 трлн, на втором была Япония — $1,36 трлн, на третьем место Швейцария — $887,7 млрд.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или Центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.