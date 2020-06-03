Гуанчжоу, Китай, , 08:19 — REGNUM В городе Гуанчжоу на юге Китая пройдет международная выставка противоэпидемиологических поставок уже 10 июня текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Выставка уже привлекла более 400 предприятий, а также 65 консульств и 30 иностранных коммерческих групп Гуанчжоу, сообщил директор гуанчжоуского отделения Китайского совета по продвижению международной торговли Ян Юн. На текущий момент более 5000 гостей, большинство из которых — потенциальные покупатели, зарегистрировались для участия в мероприятии.

На выставке будет представлено 850 павильонов в четырех выставочных залах общей площадью около 36 тыс. кв. метров. Организаторы помогут иностранных покупателям с таможенной очисткой и доставкой противоэпидемиологических грузов, пользуясь преимуществами международного центра дистрибуции свободной экономической зоны Наньша в Гуанчжоу.