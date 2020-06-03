Тяньцзинь, Китай, , 08:11 — REGNUM Тяньцзиньский индекс контейнерных перевозок (TCI) в Китае остался без изменений относительно предыдущего отчетного периода, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Индекс TCI является индикатором международных контейнерных перевозок на севере Китая. По данным на 3 июня он составил 546,55 пункта. Статистические образцы собираются с 19 международных грузовых маршрутов, которые выходят из порта Тяньцзиня по направлению к портам Европы, Средиземного моря, Америки, Азии и Персидского Залива.

Данный индекс является субиндексом Тяньцзиньского индекса морских перевозок. Он публикуется каждый рабочий день и впервые был представлен в сентябре 2010 года. Он публикуется Тяньцзиньским международным центром торговли отправлений города центрального подчинения Тяньцзиня.