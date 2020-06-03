Амстердам, , 07:58 — REGNUM Мясокомбинат в нидерландском г. Хелмонд (провинция Брабант) закрыт на дополнительные две недели в связи со вспышкой коронавируса среди его работников. Все работники в течении этих двух недель будут находится в карантине. Комбинат был закрыт на прошлой неделе.

Новые обследования выявили заражение коронавирусом среди 17% работников комбината. Работникам комбината будет выплачиваться зарплата, однако им не разрешается устраиваться на работу в другом месте.

Тем временем в филиале мясокомбината Вион в г. Бокстел (также провинция Брабант) заражёнными оказались 18 из 105 сотрудников. В предприятии ужесточены меры по борьбе с распространением коронавируса, однако власти в данном случае не пошли на закрытие комбината.

Ранее вспышки коронавируса были обнаружены в филиалах Виона в городах Грунло и Схерпензел, а также в немецком Брамштедте. Филиал в г. Апелдоорн был временно закрыт из-за нарушения коронавирусных мер.