Пермь, , 07:43 — REGNUM В Перми общий пакет мер, принятых на муниципальном уровне в дополнение к федеральным и краевым мерам, составляет порядка 220 млн рублей за квартал. Об этом сообщил глава города Дмитрий Самойлов на заседании рабочей группы, где обсуждались меры по обеспечению экономической стабильности, информирует пресс-служба мэрии.

Градоначальник инициировал создание рабочей группы по бюджетному процессу. «Департамент финансов мониторит поступления в бюджет и объем выпадающих доходов, что позволит принять взвешенное решение. В ближайшее время нам придется принимать комплекс мер по балансировке бюджета. Предлагаю на базе этой рабочей группы создать рабочую группу по бюджетному процессу, чтобы не терять тот темп, который мы вместе с вами набрали», — сказал он.

Инициатива нашла одобрение у депутатов гордумы. Добавим, что муниципалитет предоставляет льготы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали в условиях распространения коронавируса.

Так, в департамент имущественных отношений поступило 56 заявлений об отсрочке арендных платежей за пользование муниципальных имуществом на сумму более 6 млн рублей, по договорам аренды земельных участков поступило 83 заявления, заключено 40 соглашений на сумму 9,2 млн рублей. На отсрочку годовой платы по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций поступило 454 заявления, заключено 121 соглашение на сумму более 16,2 млн рублей.

Для перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, утверждена субсидия. Расчетный размер субсидий для них из городского бюджета в период со 2 апреля по 8 июня составляет 86,6 млн рублей.

Аутсорсеров — организаторов общественного питания в школах и детсадах — рекомендовано освободить от уплаты арендных платежей с 1 апреля по 30 июня, также планируется понизить арендную плату с 1 июля по 1 октября до 50%.