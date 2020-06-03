Москва, , 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.

По результатам опроса больше сотни представителей компаний выяснилось, что в 14% из них «точно уменьшится» штат, еще 22% сказали, что численность персонала «скорее уменьшится».

Оставшиеся 18% компаний планируют сохранить численность штата, 35% — увеличить, остальные еще не определились.

При этом оптимизация штата уже прошла в 45% компаний, и она коснулась примерно пятой части сотрудников.

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