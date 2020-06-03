Ульяновск, , 07:33 — REGNUM В Ульяновской области в рамках разработки третьего пакета мер поддержки бизнеса ведётся работа по докапитализации институтов развития. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам исполняющего обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Николая Зонтова, на докапитализацию институтов развития из регионального резервного фонда планируется выделить 350 млн рублей, ещё почти 118 млн рублей выделяется из федеральной казны.

Глава министерства отмечает, что будут предоставлены субсидии социально ориентированным субъектам МСП, чья деятельность отнесена к наиболее высокорисковым и нуждающимся в дополнительной поддержке. Будут компенсированы расходы по аренде коммерческой недвижимости и оплате коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области предусмотрена докапитализация фонда развития предпринимательства на сумму 350 млн рублей. Данные средства будут направлены на поддержку «наиболее пострадавших отраслей, развитие новых производственных мощностей и бизнеса, который выходит на онлайн-платформы и расширяет свои границы».

Напомним, в регионе для 19 отраслей ставки по упрощённой системе налогообложения сокращаются с 15% до 5% и с 6% до 1%.

Отметим, 1 июня в Ульяновской области утвердили план действий по нормализации «деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики». Он включает пять разделов и 100 мероприятий с общим объёмом финансирования в размере более 30 млрд рублей. Данные средства предусмотрены в бюджетах всех уровней, также учтены частные инвестиции.

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