Пекин, , 07:14 — REGNUM Китай продолжит снижать логистические затраты с целью улучшения эффективности логистики и ускорения восстановления экономики страны до нормального уровня после пандемии нового коронавируса, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР и Министерстве транспорта КНР, электронные сертификаты будут внедряться в транспортный сектора для улучшения качества таможенной очистки, а также реформирования железнодорожного сектора сторону больше ориентации на рынок.

Китай должен тщательно имплементировать налоговую политику и освобождение от налогов в сфере логистики, наращивая при этом обмен информацией с целью снижения логистических затрат, говорится в документе.