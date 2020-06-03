Анадырь, , 07:19 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин обсудил с представителями туристического бизнеса проблемы отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Собравшиеся обсудили возможные варианты поддержки со стороны властей Чукотки.

Представители турбизнеса предложили встречать туристов прямо в аэропорту и сразу вывозить на outdoor-маршруты. Это даёт возможность избежать 14-дневного карантина по прибытии.

Для развития внутреннего туризма было предложено организовать грантовые конкурсы. К примеру, предприниматель получал бы грант и обязался вывезти на туристический маршрут определённое количество жителей округа.

«По итогам встречи все предложения будут рассмотрены, и на их основе будут разработаны региональные меры поддержки в сфере туризма», — сказал Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный план спасения экономики, возможно, смягчит влияние кризиса на граждан, но многие отрасли вряд ли оправятся от потерь, выразил мнение независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.