Улан-Удэ, , 06:46 — REGNUM В Бурятии оборот предприятий общественного питания за четыре месяца 2020 года составил 3,5 млрд рублей, что на 2,1% меньше, чем за январь-апрель прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

В апреле оборот рухнул сразу на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Падение, впрочем, оказалось не столь значительным, учитывая, что из более чем тысячи кафе, ресторанов и столовых с 29 марта работали лишь 23% или 244 предприятий. Причём, исключительно в режиме доставки.

В связи с этим организации общепита ранее были включены в список наиболее пострадавших отраслей экономики.

«По данным Управления ФНС по Бурятии, на меры господдержки имеют право 720 индивидуальных предпринимателей и 334 юридических лица, занятых в сфере общественного питания, то есть все организации в сфере», — отметили в правительстве.

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