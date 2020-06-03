Фучжоу, Китай, , 06:28 — REGNUM Восточная китайская провинция Фуцзянь экспортировала более 7726 тонн чая за первые четыре месяца года, что на 8,7% больше в годовом исчислении, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Провинция экспортировала чая на общую суму около $135 млн. Преимущественно это чай улун, зеленый и черный чай. Япония стала ключевым импортером китайского чая, ввезя более 2594 тонн, что на 6,8% больше в годовом исчислении. Около 2315 тонн чая было продана странам АСЕАН или на 28,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в таможне города Фучжоу, столицы провинции.

Частные предприятия Фуцзяни возглавили выращивание чая за указанный период. Общий зарегистрированный экспорт достиг 5094,8 тонны, что на 24,2% больше в годовом исчислении. Отметим также, что Фуцзянь является ключевой производственной базой чая в Китае. Здесь выращивается чай улун, зеленый, черный и жасминовый чай, которые особенно популярны в Китае и за рубежом.