Якутск, , 05:10 — REGNUM Власти Якутии ведут переговоры с руководством АО «Стройтранснефтегаз» о привлечении на Чаяндинское месторождение местных кадров, уже готовится проект соглашения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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АО «Алмазы Анабара» готово направить на трудоустройство 250 человек.

Для работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении требуются аппаратчики химводоочистки, водители самосвала, дорожные рабочие, стропальщики, плотники 4 разряда, повара, подсобные рабочие, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования не ниже 4 разряда, слесари КиПиА не ниже 4 разряда, разнорабочие и другие работники.

Как сообщало ИА REGNUM, с Чаянды вывезено более 8 тыс. вахтовиков из других регионов страны. В вахтовых посёлках Чаяндинского месторождения была зафиксирована вспышка коронавируса.