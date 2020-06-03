Рига, , 02:02 — REGNUM Правительство одобрило четыре проекта поддержки рыболовной отрасли на 15 млн евро подготовленные Минсельхозом, пишет портал LSM.

4 млн из них выделены для поддержки владельцев рыболовецких судов в соответствии с водоизмещением судна, а также на пособия по простою для рыбаков.

Поддержку в общем объёме 675 000 евро получат компании занимающиеся хранением рыбной продукции. 2 млн выделены для тех кто занимается разведением промысловой рыбы, всего 87 компаний. Они и будут претендовать на распределение общего гранта. Рыбоперерабатывающая промышленность, всего 108 компаний, получит 8 млн евро. Оставшиеся средства распределит министерство. Заявки на помощь в рамках этого пакета будут приниматься до 31 июля.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.