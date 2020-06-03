Тегеран, , 08:23 — REGNUM 2 июня глава Центрального банка Ирана (ЦБИ) Абдольнассер Хеммати заявил, что объемы валютных резервов ЦБ находятся на удовлетворительном уровне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хеммати выступил с речью на открытом заседании парламента, в ходе которого были рассмотрены основные экономические показатели страны. «Санкции, введенные в отношении Ирана за последние два года, были неразумными и беспрецедентными. Администрация США использовала все средства, чтобы лишить нас своих доходов», — отметил глава ЦБ.

Он также подчеркнул: «Власти США стремились к экономическому коллапсу страны, но, слава Богу, им не удалось достичь своей зловещей цели». «Девять лет назад Иран имел около 107 миллиардов долларов нефтяных доходов в год, в то время как в прошлом году эта цифра упала до менее чем 20% от данного показателя», — сказал чиновник. Он также отметил, что импорт Ирана девять лет назад составлял 78 миллиардов долларов в год, а в прошлом году сократился до 42 миллиардов долларов.

Чиновник выразил надежду, что с недавним экономическим оживлением страна достигнет цели «скачка производства», к которой призывал Верховный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи.