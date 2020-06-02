Ташкент, , 23:44 — REGNUM В краткосрочной перспективе (1−3 месяца) государства Туркестана могут столкнуться с определенными сложностями, например, со скачками цен на некоторые виды продовольствия и сокращением доступа к нему уязвимых групп населения из-за снижения доходов, сообщает интернет-сообщество Уят.уз со ссылкой на сообщение Всемирного банка.

Банк отмечает, что кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, в отличие от глобального продовольственного кризиса 2008−2009 года пока существенно не повлиял на международные продовольственные рынки в связи с наличием крупных мировых запасов зерна, а также стабильными ценами на основные продукты питания.

«В Центральной Азии вышеназванные тренды позволили смягчить негативные последствия для продовольственной безопасности и сельского хозяйства, доля которого в ВВП каждой страны варьируется: в Казахстане — 4,4%, Киргизии — 11,6%, Таджикистане — 19,2%, Туркменистане — 20,0% и Узбекистане — 28,8%», отмечает ВБ.

Однако, отмечает банк, в краткосрочной перспективе (1−3 месяца) государства региона могут столкнуться с определенными сложностями.

«Например, со скачками цен на некоторые виды продовольствия и сокращением доступа к нему уязвимых групп населения из-за снижения доходов (в среднем по региону 40−60% расходов домохозяйств составляют затраты на питание). Также сбои в цепочках поставок сырья и материалов (семена и удобрения) могут привести к задержке сельхозработ и негативно сказаться на будущем урожае различных культур», говорится в документе.

Также отмечается, что в среднесрочной перспективе (до 6 месяцев) ожидается спад внутреннего потребления продуктов питания в результате экономической рецессии, снижения денежных переводов трудовых мигрантов своим семьям и девальвации национальных валют в странах региона.

Кроме того, прогнозирует банк, ожидается снижение спроса на плодоовощную продукцию из Центральной Азии в Россию (ее основной рынок сбыта), где экономический кризис отразился на покупательской способности населения.