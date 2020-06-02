Варшава, , 22:25 — REGNUM Оснований подавать апелляцию на решение суда, требующего от Газпрома компенсировать «переплату» за российский газ в пользу польской компании PGNiG, нет. Об этом говорится в распространённом 2 июня заявлении PGNiG .

Комментируя решение Газпрома оспорить вердикт Стокгольмского арбитража, по которому российская компания осталась должна полякам полтора миллиарда рублей, в PGNiG заявили: «нет никаких оснований для отмены решения» от 30 марта 2020 г.

Также польская сторона заявила, что апелляционная инстанция, в которой Газпром обжаловал вердикт Стокгольмского арбитража, рассмотрит жалобу «только с точки зрения процедуры, и невозможно изменить арбитраж по существу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Газпром обжаловал решение Стокгольмского арбитража от 30 марта, касающегося пересмотра цен на российский газ для PGNiG, заявили сегодня, 2 июня, сами польские «партнёры».

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