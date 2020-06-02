Пекин, , 22:21 — REGNUM В ходе инспекционной поездки в островную провинцию Хайнань заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн, являющийся членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, осмотрел строительство зоны свободной торговли, сообщает 2 июня Синьхуа.

На строительной площадке по расширению аэропорта «Мэйлань» в административном центре провинции Хайкоу один из руководителей центрального правительства указал на необходимость создания в регионе интегрированной транспортной инфраструктуры. Посетив возводимую морскую гавань, Хань Чжэн отметил, что партийно-правительственные планы предусматривают строительство международного сухопутно-морского торгового коридора, включая контейнерный хаб.

Внимание также было уделено превращению Хайнаня в международный туристический центр и также расширению инновационного потенциала, связанного с высокими технологиями.