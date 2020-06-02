Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Закупка свинины и сои в США приостановлена рядом китайских сельскохозяйственных компаний, сообщает 2 июня Bloomberg.

Уточняется, что распоряжение приостановить закупку ряда позиций американской сельскохозяйственной продукции получили китайские госкомпании, в частности Sinograin и Cofco и Sinograin.

Частников не обязали к подобному. Однако вышеуказанные игроки — наиболее крупные китайские импортёры американского АПК.

Агентство отмечает, что эти меры были приняты в рамках торговой войны с США — после осуждающих и угрожающих высказываний Вашингтона о политике Пекина в отношении Гонконга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о нацбезопасности в Гонконге одобрен китайским парламентом 28 мая. Вашингтон пообещал наложить на Китай санкции из-за этого.

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