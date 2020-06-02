Ашхабад, , 21:23 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли с участием вице-премьер-министра Шамухаммета Дурдылыева и министра энергетики Чармымырата Пурчекова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер отметил, что сейчас туркменская энергетическая промышленность демонстрирует стабильно высокие темпы развития и способна не только обеспечить внутренние потребности страны, но и растущие объемы экспорта электроэнергии.

Затем высокопоставленные чиновники отчитались о выполнении поручений Бердымухамедова по увеличению мощностей энергетических объектов страны.

По словам Пурчекова, за последние годы как в столице Туркмении, так и в ее регионах были построены сразу несколько газотурбинных электростанций, а также ведется реализация проекта газопровода ТАПИ, который позволит экспортировать туркменский природный газ через Афганистан в Пакистан и Индию, и энергомагистрали ТАП, которая будет способствовать поставкам электричества из Туркмении в Афганистан и Пакистан.

В свою очередь президент Бердымухамедов заострил внимание на важности развития энергетической отрасли и поручил чиновникам обеспечить строжайший контроль за ходом реализации энергопроектов.