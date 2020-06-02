Ашхабад, , 21:17 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил с министром промышленности и торговли Татарии Альбертом Каримовым возможности участия российских бизнес-кругов в реализации перспективных проектов на территории Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

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Особое внимание участники видеоконференции уделили вопросам, касающимся расширения сотрудничества Туркмении с компаниями «КАМАЗ», «Татнефть», «Казанский вертолетный завод», «KER-Holding» и судостроительной корпорацией «Ак Барс».

При этом Мередов и Каримов особо отметили, что об активном расширении партнерских взаимоотношений между татарскими и туркменскими бизнес-сообществами говорит реализация целого ряда совместных проектов в сфере химии, торговли автомобильной техникой, промышленной кооперации и образования.

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